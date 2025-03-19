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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отбил 20 из 22 бросков «Питтсбурга», победа – 26-я в 51 матче

Илья Сорокин отразил 20 бросков из 22 в матче с «Питтсбургом» (4:2). Вратарь «Айлендерс» одержал 26-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.

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