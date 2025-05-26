Осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека до 20

Global Look Press / Aleksander Polyakov В России количество выпускаемых на одного человека банковских карт ограничат до 20 с осени этого года, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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