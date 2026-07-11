«Для танго нужны двое»: Турция призовет Украину пойти на компромисс с Россией

Эрдоган вновь предложил Анкару для саммита АНКАРА, 11 июля, ФедералПресс. Анкара намерена приложить максимум дипломатических усилий, чтобы заставить украинские власти присоединиться к российско-американскому соглашению по урегулированию конфликта, которое уже поддержала Москва.
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