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«Для танго нужны двое»: Турция призовет Украину пойти на компромисс с Россией

«Для танго нужны двое»: Турция призовет Украину пойти на компромисс с Россией

Эрдоган вновь предложил Анкару для саммита АНКАРА, 11 июля, ФедералПресс. Анкара намерена приложить максимум дипломатических усилий, чтобы заставить украинские власти присоединиться к российско-американскому соглашению по урегулированию конфликта, которое уже поддержала Москва.

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