В Германии назвали цель публикации разговора немецких военных

Депутат бундестага от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер назвал цель публикации главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян записи разговора немецких военных о планах атаки Крымского моста ракетами Taurus.
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