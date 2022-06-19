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Джабаров ответил на запрет Молдавией новостей из России фразой "газ не пахнет"

Джабаров ответил на запрет Молдавией новостей из России фразой "газ не пахнет"

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что президент Молдавии Майя Санду решила наложить вето на трансляцию российских программ, не отказавшись при этом от поставок газа из РФ.

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