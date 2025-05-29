Baza: погубившее ветерана СВО взрывное устройство находилось на его знакомом

Взрывное устройство, из-за детонации которого погиб ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы "Время Героев" и заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове.
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