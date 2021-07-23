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Instagram будет бороться с преследованиями и оскорблениями

Еще с помощью новой функции можно закрыть доступ некоторым подписчикам к комментариям и сообщениям. Это могут быть новые подписчики или те, кто не подписан на пользователя, пишет Techcrunch со сслыкой на видеозаявление главы компании Адама Моссери.

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