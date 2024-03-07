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Нардеп Рады Арьев назвал новое назначение Залужного устранением конкурента

Нардеп Рады Арьев назвал новое назначение Залужного устранением конкурента

Украинский нардеп Владимир Арьев обозначил планы главы киевского режима Владимира Зеленского о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Соединенном Королевстве ликвидацией политического конкурента.

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