Украинский нардеп Владимир Арьев обозначил планы главы киевского режима Владимира Зеленского о назначении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Соединенном Королевстве ликвидацией политического конкурента.
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