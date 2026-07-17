Петровский парк
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петровский парк

23 подписчика

Бесплатные тренировки по ушу пройдут в двух парках на севере Москвы

Москвичей приглашают присоединиться к занятиям ушу в Северном округе. Они проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район», организованного столичным Департаментом спорта, и являются частью проекта «Лето в Москве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии