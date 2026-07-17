Бесплатные тренировки по ушу пройдут в двух парках на севере Москвы

Москвичей приглашают присоединиться к занятиям ушу в Северном округе. Они проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район», организованного столичным Департаментом спорта, и являются частью проекта «Лето в Москве».
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