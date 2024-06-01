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Царьград

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Пострадавшим от ЧС удвоят выплаты: Кто получит деньги и какие нюансы

Пострадавшим от ЧС удвоят выплаты: Кто получит деньги и какие нюансы

Выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций будут удвоены. В МЧС раскрыли, кто получит деньги и какие есть нюансы.

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