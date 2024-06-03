Обнаружена связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

Каждый пятый россиянин предполагает, что привычка носить обручальное кольцо не позволяет сделать вывод ни о верности, ни о чувствах того, кто его носит, следует из результатов опроса аналитического центра SOKOLOV .
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