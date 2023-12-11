Льюис Хэмилтон отдал награду незнакомцу по ошибке

Wolfgang Wilhelm / MercedesГражданин Азербайджана Нихад Несирли, получивший приз от Льюиса Хэмилтона за третье место в чемпионате мира Формулы 1 2023 года, рассказал, как к нему попал трофей на церемонии награждения FIA в Баку.
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