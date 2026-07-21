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ИА Регнум

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Не хотят тихо ловить треску. Норвегия превращается в ядерный полигон НАТО

Не хотят тихо ловить треску. Норвегия превращается в ядерный полигон НАТО

Внешняя политика Норвегии совершила драматичный поворот, вызвавший острейшую реакцию в Москве. Королевство впервые за всю историю задействовало свои истребители F-35 для поддержки ядерных миссий НАТО, фактически присоединившись к французской инициативе по созданию европейского «ядерного зонтика».

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Комментарии
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T
Tigra07
Хочется опять повикинговать? Забыли уроки истории: в Европах - рабы, земли и богатства, на Руси - коллективные люли и братские могилы.
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