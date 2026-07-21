Не хотят тихо ловить треску. Норвегия превращается в ядерный полигон НАТО

Внешняя политика Норвегии совершила драматичный поворот, вызвавший острейшую реакцию в Москве. Королевство впервые за всю историю задействовало свои истребители F-35 для поддержки ядерных миссий НАТО, фактически присоединившись к французской инициативе по созданию европейского «ядерного зонтика».