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Царьград

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Янина Студилина провела эффектную фотосессию на пляже

Янина Студилина провела эффектную фотосессию на пляже

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина наслаждается пляжным отдыхом. Она устроила фотосессию в бело-красном бикини и рассказала о значении моря в её жизни, сравнив его с амброзией, наполняющей силой и свободой от рабочих будней.

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