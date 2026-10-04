Янина Студилина провела эффектную фотосессию на пляже

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина наслаждается пляжным отдыхом. Она устроила фотосессию в бело-красном бикини и рассказала о значении моря в её жизни, сравнив его с амброзией, наполняющей силой и свободой от рабочих будней.