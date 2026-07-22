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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал испанский стиль футбола лучшим в мире.  Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале обыграв Аргентину со счетом 1:0.

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