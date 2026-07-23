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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэл Бортолето о новом регламенте: «Важно уметь адаптироваться ко всему. Это все еще гонки»

Пилот « Ауди » высказался о влиянии нового регламента на подход к управлению болидами. «Думаю, автоспорт не должен зацикливаться только на одном пилотажном стиле.

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