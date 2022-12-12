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Лёвкин: В Останкинском районе подобраны территории для строительства домов по программе реновации

Лёвкин: В Останкинском районе подобраны территории для строительства домов по программе реновации

На северо-востоке столицы вблизи Новомосковской и Шереметьевской улиц подобраны земельные участки, на которых в рамках комплексного развития территории (КРТ) участка бывшей промзоны «Калибр» возведут новостройки для реализации программы реновации.

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