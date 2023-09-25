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Лорак впомнила свои истерики после обвинений россиян: "Это необоснованно"

Лорак впомнила свои истерики после обвинений россиян: "Это необоснованно"

Певица Ани Лорак продолжила работать в России после череды скандалов вокруг своей персоны. Ее возвращение на российское телевидение было связано с заявлениями о финансировании ВСУ, из-за чего рассерженные россияне требовали прогнать артистку с НТВ.

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