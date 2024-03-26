Долгосрочные последствия теракта в “Крокусе”: самое тяжелое ждет Россию впереди

2 дня назад 19K прочитали «Состояние отрицания» (State of Denial) — так называется одна из книг знаменитого американского журналиста Боба Вудворда о злоключениях США в Ираке во времена президентства Джорджа Буша-младшего.
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