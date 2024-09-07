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LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу»

«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу». LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 8-й тур 8 сентября «Сибирь» –  «Челябинск» – 13:00 «Авангард» Курск – «Текстильщик» – 16:00 «Спартак» Кострома – «Кубань» – 17:00 «Велес» – «Волгарь» – 17:00 9 сентября «Ленинградец» – «Калуга» –  17:00 Группа «Серебро» 7-й тур 7 сентября «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 14:00 8 сентября «Родина-2» – «Волга» Ульяновск – 15:00 «Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск –16:00 «Металлург» Липецк – «Муром» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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