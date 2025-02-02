С 1 марта россияне будут платить за отопление по единой схеме: подробности Ирэн ОрлонскаяВ России с 1 марта 2025 года предполагается внедрение системы расчета за отопление, основанной на фактическом потреблении.
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