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Царьград

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Абрамова сообщила о действиях «ИжАвиа» для восстановления сертификата

Абрамова сообщила о действиях «ИжАвиа» для восстановления сертификата

«ИжАвиа» работает над устранением замечаний по восстановлению сертификата эксплуатанта. Врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что компания обязана выполнить все обязательства перед пассажирами и предупредить их об изменениях рейсов через смс, email и телефон.

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