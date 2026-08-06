Абрамова сообщила о действиях «ИжАвиа» для восстановления сертификата

«ИжАвиа» работает над устранением замечаний по восстановлению сертификата эксплуатанта. Врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что компания обязана выполнить все обязательства перед пассажирами и предупредить их об изменениях рейсов через смс, email и телефон.
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