Абрамова сообщила о действиях «ИжАвиа» для восстановления сертификата

«ИжАвиа» работает над устранением замечаний по восстановлению сертификата эксплуатанта. Врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что компания обязана выполнить все обязательства перед пассажирами и предупредить их об изменениях рейсов через смс, email и телефон.