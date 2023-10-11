Шойгу поручил удвоить производство самолетов Ан-124 в Ульяновске к 2025 году

Производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 необходимо удвоить к 2025 году. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления.
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