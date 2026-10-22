Главный тренер СКА Андрей Разин подвел итоги игры с «Сибирью» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (6:3). – Неважное начало было, три пропущенных гола немножко взбодрили нас.
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