Военное обозрение

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Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

Глава МИД Китая: Почему Запад говорит о необходимости уважать суверенитет Украины, но не уважает суверенитет КНР в отношении Тайваня?

На днях в африканском государстве Конго в прямом смысле слова высмеяли слова прибывшего в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе «нет двойных стандартов».

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