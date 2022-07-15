Булочки с сыром и чесночным соусом

В рецепте булочек с сыром и чесночным соусом ингредиенты очень просты, их легко приготовить. После выпечки поверхность и уголки каждого ломтика булочки становятся хрустящими, а внутренняя сердцевина булочки пушистая и мягкая, что очень вкусно.