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Булочки с сыром и чесночным соусом

Булочки с сыром и чесночным соусом

В рецепте булочек с сыром и чесночным соусом ингредиенты очень просты, их легко приготовить. После выпечки поверхность и уголки каждого ломтика булочки становятся хрустящими, а внутренняя сердцевина булочки пушистая и мягкая, что очень вкусно.

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