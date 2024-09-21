Почему стоит передать Ирану и КНДР лицензию на производство МиГ-35

Как отмечалось ранее, главными проблемами Ирана в его возможном прямом военном противостоянии с Израилем и западной коалицией стран во главе с США являются устаревшие система ПВО/ПРО и боевая авиация, которая просто неконкурентоспособна по сравнению с американскими истребителями 4-го и 5-го поколений.