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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Почему стоит передать Ирану и КНДР лицензию на производство МиГ-35

Почему стоит передать Ирану и КНДР лицензию на производство МиГ-35

Как отмечалось ранее, главными проблемами Ирана в его возможном прямом военном противостоянии с Израилем и западной коалицией стран во главе с США являются устаревшие система ПВО/ПРО и боевая авиация, которая просто неконкурентоспособна по сравнению с американскими истребителями 4-го и 5-го поколений.

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