💘14 февраля в 19.00 в ДК «Победа»! «Споём все вместе» Ценителей живого звука, ярких голосов, глубокого смысла и отличных мелодий приглашают на вечер шансона🎸 Вход по БИЛЕТАМ.
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💘14 февраля в 19.00 в ДК «Победа»! «Споём все вместе» Ценителей живого звука, ярких голосов, глубокого смысла и отличных мелодий приглашают на вечер шансона🎸 Вход по БИЛЕТАМ.