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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
💘14 февраля в 19.00 в ДК «Победа

💘14 февраля в 19.00 в ДК «Победа»! «Споём все вместе» Ценителей живого звука, ярких голосов, глубокого смысла и отличных мелодий приглашают на вечер шансона🎸 Вход по БИЛЕТАМ.

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