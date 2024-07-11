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Эксперты рассказали, когда стеклянные бутылки становятся опасными для здоровья

Эксперты рассказали, когда стеклянные бутылки становятся опасными для здоровья

Стеклянные бутылки могут нанести вред здоровью, если их использовать слишком долго. Об этом Тульской службе новостей рассказал технический директор &quot;Тульского винокуренного завода&quot; Владимир Захаревич и начальник производственно-технической лаборатории Елена Зеленева.

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