В Нижнем Тагиле трое подростков избили четвертого и все сняли на телефон

Прокуратура в Нижнем Тагиле выясняет обстоятельства драки подростков. По предварительной информации, в июле этого года на территории заброшенного здания на улице Выйской трое несовершеннолетних, используя малозначительный повод, избили 12-летнего подростка.
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