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В центре Читы перекроют дороги из-за крестного хода

В центре Читы перекроют дороги из-за крестного хода

Движение всех видов транспорта будет ограничено 30 августа в связи с проведением крестного хода в честь принесения честной главы святителя Иннокентия Московского, просветителя Сибири и Америки.

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