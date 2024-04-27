Мэр Владивостока встретился с директорами школ города

С директорами школ Владивостока встретился глава города Константин Шестаков, сообщает PRIMPRESS. Глава Владивостока Константин Шестаков 25 апреля провел встречу с руководителями общеобразовательных организаций.
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