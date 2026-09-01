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Царьград

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Путин заявил о шаге к завершению конфликта, рынок акций взлетел

Путин заявил о шаге к завершению конфликта, рынок акций взлетел

31 августа Владимир Путин обсудил завершение конфликта на Украине с премьер-министром Индии. Эти заявления вызвали резкий рост на рынке акций России: индекс Мосбиржи достиг 2 178,73 пункта, а индекс РТС — 794,57.

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