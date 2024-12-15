Рогов: у Курахова в котел попали 700 солдат ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что под Курахово в котел попали 700 солдат ВСУ, которым Киев восемь раз отказал в отступлении.