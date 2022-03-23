Передача Коула Энтони и блок-шот Клинта Капелы – в пятерке лучших моментов дня

Передача Коула Энтони и блок-шот Клинта Капелы – в пятерке лучших моментов дня

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, которые состоялись 22 марта. Лучшими моментами дня стали передача Коула Энтони («Орландо») и блок-шот Клинта Капелы («Атланта»).

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