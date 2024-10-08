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Увёл среди бела дня, издевался час: Подробности нападения мигранта на девочку в Москве

Увёл среди бела дня, издевался час: Подробности нападения мигранта на девочку в Москве

В столице на ребёнка, спокойно выгуливавшего собаку, напал мигрант-педофил. Всё произошло днём, в течение часа мигрант совершал насильственные действия сексуального характера.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
А в беспределе мигрантов виновата ГД. Дума пишет законы. Для мигрантов должны быть отдельные законы - изнасиловал - расстрел, убил - расстрел, избил - расстрел, диаспора вступилась - расстрел с конфискацией. Если конкретно - виноват Володин - он председатель Думы.
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18 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Порезать на ремни эту грязную мразь
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10 час.

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