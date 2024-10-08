Увёл среди бела дня, издевался час: Подробности нападения мигранта на девочку в Москве

ВС

Владимир Сергеев

А в беспределе мигрантов виновата ГД. Дума пишет законы. Для мигрантов должны быть отдельные законы - изнасиловал - расстрел, убил - расстрел, избил - расстрел, диаспора вступилась - расстрел с конфискацией. Если конкретно - виноват Володин - он председатель Думы.