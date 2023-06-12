Риелтор спрогнозировала плавное падение цен на жилье в России

В России ожидается снижение цен на жилье. Об этом сообщила руководитель риэлторской компании PRO OBMEN, вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» и член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.
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