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Риелтор спрогнозировала плавное падение цен на жилье в России

Риелтор спрогнозировала плавное падение цен на жилье в России

В России ожидается снижение цен на жилье. Об этом сообщила руководитель риэлторской компании PRO OBMEN, вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» и член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

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