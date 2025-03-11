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Царьград

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Нацгвардия Киргизии: 80 бойцов участвуют в параде Победы в Москве

Нацгвардия Киргизии: 80 бойцов участвуют в параде Победы в Москве

Около 80 военнослужащих Национальной гвардии Киргизии примут участие в военном параде в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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