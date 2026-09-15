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Царьград

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Юлия Рябова советует грибникам подготовиться к экстренным ситуациям

Юлия Рябова советует грибникам подготовиться к экстренным ситуациям

Юлия Рябова из отряда "Лиза Алерт" дала советы грибникам на случай ЧП в лесу. Она рекомендует взять с собой заряженный телефон, аптечку, яркую одежду и запасы воды.

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