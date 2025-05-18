Мантуров заявил, что возвращение западных компаний в Россию возможно при выгоде для рынка

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок возможно, если их присутствие будет способствовать расширению ассортимента продукции и усилению конкуренции.
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