Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

Вучич в ответ на резолюцию ГА ООН о Сребренице процитировал маршала Жукова Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН) вспомнил слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.