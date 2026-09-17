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Царьград

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Ростов ночью атаковали дроны: город остался без света

Ростов ночью атаковали дроны: город остался без света

В ночь на 17 сентября несколько районов Ростова столкнулись с неполадками в подаче электроэнергии. Свет у горожан начал пропадать около 3:40 — в это время город подвергался атаке беспилотников.

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