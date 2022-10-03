Вопросы прохождения военной службы жителями новых регионов РФ будут решены до 2026 года

Вопросы прохождения срочной и контрактной военной службы в рядах ВС РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут урегулированы в ходе переходного периода, который продлится до 1 января 2026 года.
Вопросы прохождения срочной и контрактной военной службы в рядах ВС РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут урегулированы в ходе переходного периода, который продлится до 1 января 2026 года.
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