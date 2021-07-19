Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

ЗанозаПолитикаЮлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею «Главный приз Каннского кинофестиваля получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВладимир СироткинНу пидоры, что с них взять, только обломкиВладимир СиденкоИнтересно, оплодвотрение произошло спермой или машинным маслом?NNataтормозной жидкостью.Александр СимаковИнтересно посмотреть (нет, не фильм!), а на то, что у неё родится. Какой-нибудь "Запорожец" с руками и ногами?Алексей ПеринА Вы что, "Трансформеры" не смотрели?! "Титан" это же приквел к "Трансам".Александр СимаковВы наверное очень удивитесь, но я не смотрю современные фильмы (последним была "Ликвидация), а тем более американские. У меня есть более интересные занятия.Алексей ПеринВы, наверное, удивитесь, но есть такое понятие - САРКАЗМ и РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС...Вот енто оно и було... Сарказм не по отношению к Вам, ни в коем случае! Удачи Вам.Ирина Чещинанда... всё страньше и страньше, как говорила АлисаКомментировать
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