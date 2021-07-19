Заноза

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Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

«Главный приз Каннского кинофестиваля получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно.

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Владимир Сироткин
Ну пидоры, что с них взять, только обломки
Владимир Сиденко
Интересно, оплодвотрение произошло спермой или машинным маслом?
Nata
тормозной жидкостью.
Александр Симаков
Интересно посмотреть (нет, не фильм!), а на то, что у неё родится. Какой-нибудь "Запорожец" с руками и ногами?
Алексей Перин
А Вы что, "Трансформеры" не смотрели?! "Титан" это же приквел к "Трансам".
Александр Симаков
Вы наверное очень удивитесь, но я не смотрю современные фильмы (последним была "Ликвидация), а тем более американские. У меня есть более интересные занятия.
Алексей Перин
Вы, наверное, удивитесь, но есть такое понятие - САРКАЗМ и РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС...Вот енто оно и було... Сарказм не по отношению к Вам, ни в коем случае! Удачи Вам.
Ирина Чещина
нда... всё страньше и страньше, как говорила Алиса

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