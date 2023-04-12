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Премьер Моравецкий рассказал про обещание Харрис по размещению солдат США в Польше

Премьер Моравецкий рассказал про обещание Харрис по размещению солдат США в Польше

Американский вице-президент Камала Харрис намерена разместить на польской территории несколько тысяч военнослужащих США, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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