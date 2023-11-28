Политолог: блокировку КПП нельзя рассматривать как конфликт Польши и Украины

Политолог Денис Денисов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что польские дальнобойщики собираются на круглосуточной основе блокировать КПП "Шегини" на границе с Украиной вместо 11 часов в сутки, как было ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии