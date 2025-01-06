РАН: Германия сократит военную поддержку Украины по сравнению с 2024 годом

Больше Германии киевскому режиму помогают только США.Берлин сократит как военную так и финансовую помощь Украины в сравнении с 2024 годом, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений имени Е.
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