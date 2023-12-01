ЦБ хочет ослабить надзор за исламским банкингом

Банк России не планирует вводить отчетность для участников эксперимента по партнерскому финансированию, более известному как исламский банкинг, до его окончания в 2025 году – вместо этого регулятор хочет запустить анкетирование.
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