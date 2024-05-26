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Закон и Порядок

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Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России

Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России

Столы перевернулись. Когда-то мы взахлёб слушали рассказы счастливчиков, побывавших за рубежом: разглядывали фото, восхищались импортной техникой и прочими материальными частичками капиталистического мира.

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