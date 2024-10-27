Прогноз погоды в Крыму на 27 октября

Прогноз погоды в Крыму на 27 октябряВ Симферополе +15 и пасмурноВ Севастополе +16 и небольшой дождьВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +15 и небольшой дождьВ Керчи +12 и.